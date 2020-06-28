28 Haziran 2020 Pazar 09:55 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 09:55

Üniversite sınavı YKS'ye girecek adayların büyük emek ve uğraşları sonucunda hayallerini gerçekleştirmeleri için ellerinden geleni yapacakları gün geldi çattı. Dün birinci oturumu gerçekleşen YKS sınavının 2. oturumu başladı. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin eğitim hayatını etkileyecek YKS’nin ilk oturumu dün sabah gerçekleşti. TYT’den sonra bugün de AYT ve YDT sınavları yapılacak YKS’de AYT ve YDT’nin saat kaçta başlayıp kaçta bittiği hakkında son dakika araştırmaları tüm hızıyla sürüyor. Peki YKS sınavı kaç saat? YKS sınavı kaçta bitiyor?

Milyonlarca öğrenci YKS sınavlarında üniversiteyi kazanabilmek için mücadele ediyor. Sınava giren çocuklarını ve yakınlarını bekleyenler 'YKS sınavı kaç saat? YKS sınavı kaçta bitiyor?' soruları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. YLS sınavı hakkında detaylar haberimizde yer alıyor. İşte YKS sınav saatleri

YKS SINAVI KAÇ SAAT?

TYT , sınavı Cumartesi günü yapıldı. Sınav, 10.15’te başladı ve 165 dakika sürdü. Sınav saat 13.00'te sona erdi.

AYT ve YDT’nin başladığı ile bittiği saatler arasında sorun yaşamamak adına ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. AYT de tıpkı TYT gibi saat 10:15’te başlayacak. Sınav 180 dakika (3 saat) sürecek. Öğrenciler saat 10:00’dan sonra salona alınmayacak.

YKS 2. OTURUM SINAVI AYT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR? AYT VE YDT SINAV SAATLERİ…



Bugün YKS'nin 2. oturum sınavı olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) var. AYT 10:15'te başlayacak ve 13:15'te sona erecek.

YKS SINAVI KAÇTA BİTİYOR?

YKS sınavının ikinci oturumu 180 dakika sürecek olan sınav 10.15'te başlayıp 13.30'da sona erecek.

YABANCI DİL SINAVI

Üniversite sınavının son ayağı olan aynı zamanda YKS üçünü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15:45'te başlayacak, 17:45'te sona erecek.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DA SAAT 18:30'DA BİTECEK!

2 MİYON 437 BİN KİŞİ KATILACAK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2 milyon 437 bin 119 adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 27-28 Haziran'da yapılacak.Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, TYT'de geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarıldı.

Ayrıca merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi. 2020-YKS’de adaylar yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olacaklar, 12.sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak.Buna göre YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek.TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 28 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.Adayların sınav saatinden en az bir saat on beş dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için İl/İlçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.