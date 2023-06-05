YKS sınavı ne zaman 2023? YKS üniversite sınavı TYT, AYT, YDT tarihleri

YKS sınavı için gün sayan adaylar; TYT, AYT, YDT tarihlerini gözden geçiriyor. ÖSYM, üniversite sınavı için giriş belgelerini erişime açtı. Yaklaşık 3 buçuk milyon adayın başvurduğu oturumlara katılacak olan adaylar sınav giriş belgesine ÖSYM Aday İşlemleri bölümünden, TC kimlik numarası ve şifreleri ile ulaşabilecekler. Peki YKS sınavı ne zaman 2023? İşte 2023 TYT, AYT, YDT tarihleri

YKS SINAVI NE ZAMAN 2023?



Üniversite sınavı kapsamında gerçekleştirilecek olan TYT, AYT ve YDT oturumlarına girecek olan adaylar son hazırlıklarını sürdürmeye devam ederken, ÖSYM sınav giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınava giriş belgesine erişim sağlayabilecek.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 yılı sınav takvimi sonrasında, YKS otuturumları AYT ve TYT tarihleri belli oldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

TYT, AYT, YDT TARİHLERİ



17 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da YKS yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecek.



YKS'YE REKOR BAŞVURU

YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) 3 milyon 498 bin 18 aday, Alan Yeterlilik Sınavı'na (AYT) 2 milyon 556 bin 350 aday, Yabancı Dil Testine (YDT) ise 335 bin 786 aday başvurdu.

2022 yılında TYT için 3 milyon 234 bin 409, AYT için 2 milyon 56 bin 512 ve YDT için ise 168 bin 430 kişi başvurmuştu.