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Eğitim

YKS sınavı ne zaman, ayın kaçında? 2023 ÖSYM YKS sınav tarihleri

Yükseköğretim Kurumları (YKS) sınavı, üniversite hayaliyle sınava hazırlanan öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla birlikte, 2023 yılı YKS sınav tarihi açıklandı. Peki, YKS sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte 2023 üniversite sınavı YKS oturum tarihleri

15 Mayıs 2023 Pazartesi 10:09 - Güncelleme:
YKS sınavı ne zaman, ayın kaçında? 2023 ÖSYM YKS sınav tarihleri
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2023 YKSS sınavı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Üniversite eğitimi almak için hazırlıklarına devam eden öğrenciler, sınava sayılı zaman kala sınav tarihini öğrenmek istiyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu. Peki, 2023 LGS sınavı ne zaman, ayın kaçında?

2023 YKS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu.

Buna göre; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacaktır.

17 Haziran tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere bu belgelere erişim sağlayabilecek.

Buna göre; 2023 YKS sınav yerlerinin 10 Haziran haftasında erişime açılması bekleniyor.

2023 YKS'ye bu sene rekor başvuru yapıldı. Geçen sene toplam 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğu YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) 3 milyon 498 bin 18 aday, Alan Yeterlilik Sınavı'na (AYT) 2 milyon 556 bin 350 aday, Yabancı Dil Testine (YDT) ise 335 bin 786 aday başvurdu.

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