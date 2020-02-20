20 Şubat 2020 Perşembe 11:09 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 11:09

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kısa adı ile YKS ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başvuru sürecinin devam ettiği YKS'de son başvuru günü merak konusu oldu. YKS sınavı ne zaman? YKS 2020 son başvurusu ne zaman? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştrılıyor. AYT, TYT, YDT oturumları şeklinde düzenlenecek olan 2020 YKS başvuruları 6 Şubat'ta başlamıştı ve Mart'ta sona erecek. YKS başvurusu yapan öğrenciler, her oturum için 70 TL ücret yatıracak. AYT ve TYT oturumlarına girecek olan öğrencilerin yatıracağı toplam tutar 140 TL olacak. YKS 2020 başvurularına dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor..

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YKS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre, 2020 YKS'nin 1. oturumu (TYT) 20 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 21 Haziran'da yapılacak.

YKS 2020 SON BAŞVURUSU NE ZAMAN?

YKS son başvuru tarihi için geri sayım başladı. YKS'de başvurular 6 Şubat-3 Mart tarih aralığında tamamlanacak.

2020 YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020-2021 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dâhil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2020-YKS’ye başvuru yapmak zorundadır.

YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır.

2019-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2020-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. 2020-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2019-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2020-AYT ve/veya 2020-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.

Sınava başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:

a) 2020-YKS Kılavuzuna Erişim: Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

YKS 2020 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru ücreti bu yıl her bir sınav için 70 TL olacak. TYT ve AYT sınavına girmek isteyen öğrencilerin ödeyeceği başvuru ücreti 140 TL olarak hesaplara yatırılacak.

BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecektir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.