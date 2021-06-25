25 Haziran 2021 Cuma 16:32 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 16:32

YKS 1. oturum yarın uygulanacak. Üniversite adaylarının katılım sağlayacağı YKS sınavı, Cumartesi TYT, Pazar günü AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumdan oluşacak. YKS 1. oturum kaç dakika olduğu yarınki Temel Yeterlik Testi (TYT) sınavı öncesi merak ediliyor. Adaylar YKS sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binasında olmalıdırlar. TYT'ye katılacak olanlar saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Peki YKS sınavı saat kaçta başlıyor 2021? YKS 1. oturum kaç dakika?

YKS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

YKS'de 1. oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak.

YKS 1. OTURUM KAÇ DAKİKA?

YKS sınavının 1. oturumunda (TYT'de) adaylara 120 soru için 135 dakika süre verilecek.

AYT'de ise 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.

YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

TYT , 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

ÖSYM'DEN YKS İÇİN SAAT UYARISI

26-27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak olan YKS'de adaylar sabah oturumlarında saat 10:00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda saat 15:30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

2 milyon 607 bin 903 kişinin katılım sağlayacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavında adaylar istedikleri üniversiteye girebilmek için ter dökecek. YKS'ye girecek öğrenciler, ais.osym.gov.tr üzerinden sınav giriş yerlerini öğrenebilecek.

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