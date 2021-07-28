28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:02 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:02

YKS sınavına kaç kişi girdiği yoğun olarak araştırılıyor. Üniversite sınavı kapsamında uygulanan sınavda yerleştirmeler, sınavdan alınan puana ve başarı sıralamasına göre yapılacak. Bu kapsamda 2021 YKS'ye kaç kişi katıldığı en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki YKS sınavına kaç kişi girdi? 2021 YKS'ye kaç kişi katıldı?

YKS sonuçları bugün itibarıyla açıklandı. ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı. 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ise http://osym.gov.tr sitesinde erişime açıldı.

YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

TYT'ye başvuran 2 milyon 424 bin 718 adaydan, 2 milyon 296 bin 138'i sınava katıldı. Bu adaylardan 2 milyon 295 bin 890'ının sınavı geçerli sayıldı.

2021 YKS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye başvuran adayların sayısının 2 milyon 607 bin 903 olduğunu duyurdu.

Başvuru yapan adayların okul türlerine göre dağılımında en çok başvuru 1 milyon 141 bin 639 ile Anadolu Lisesi'nden yapılırken, ikinci sırada 794 bin 269 ile Meslek Lisesi geliyor.

YKS'DE BARAJI GEÇEMEYENLER NE YAPACAK?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan öğrenciler, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT sınavında 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olan adaylar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programlarıyla birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını seçebilecekler. YKS 2021 sınavında barajı geçemeyenler tercih yapamayacak.

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercihleri Ağustos'un 5-13'ü arasında yapılacak.

YKS sonuçlarında hangi puana bakılacak? Y-TYT yerleştirme puanı nedir?

YKS sonuçlarına nasıl bakılır? YKS 2021 ÖSYM sonuç açıklama sistemi