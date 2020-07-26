26 Temmuz 2020 Pazar 13:14 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 13:14

Bu sene üniversite sınavı YKS oturumlarına katılan öğrenciler, sınavın ardından merakla üniversite tercihleri için YKS 2020 sıralamaları ve tavan-taban puanlarını araştırmaya koyuldu. 2020 YKS sınav sonuçları Temmuz'un 28'inde açıklanacak. YKS'ye giren öğrenciler 2020 YKS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamasına göre tercihlerini yapacaklar. Peki YKS sıralamaları nasıl olur? İki buçuk milyon öğrenci YKS, TYT ve AYT tavan-taban puanlarını merak ediyor. YKS üniversite sıralamaları 2020 ve üniversite taban-tavan puanları hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

YKS SIRALAMALARI NASIL OLUR?

2020 YKS sonuçları öncesi merak edilen başarı sıralamalarının bu sene düşeceği öngörülüyor. Koronavirüs nedeniyle ertelenen üniversite sınavının süresi artırılmış ve bazı konular müfredattan çıkarılmıştı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları Temmuz’un 28'inde açıklanacak. Adaylar sonuç belgeleri üzerinde YKS puanları ile birlikte başarı sıralarını da görecek.

Bu yıl puanların yükselmesi, YKS sıralamasının ise düşmesi bekleniyor. Bu da sıralamaların bazı kısımlarında yığılmaların olacağı anlamına geliyor.

YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) öğrencilere zor geldi. Özellikle Türkçe sorularında çok zaman harcayan ve zorlanan adayların çoğu matematik sorularına zaman yetiştirmedi. Bu yıl süresi 30 dakika uzatılmış olsa da öğrencilerin çoğu süre sorunu yaşadı. Öğrencilerin çoğunluğu, Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) ise TYT’nin aksine kolay geçtiğini deneyimledi.

AYT PUAN HESAPLAMA:

YÖK testlerin alanlara göre etki oranlarını açıkladı. Puan hesabı yaparken biz bu etki oranlarını da kullanarak 1 netin getirisini yani katsayısını bilmeliyiz. TYT için herkese aynı etki ve oranlar geçerli bu yüzden tek bir TYT hesaplaması yapalım ve AYT için her alanı ayrı değerlendirelim. TYT kısmı için netlerinizi: Türkçe= 1,32 Matematik= 1,32 Sosyal Bilimler= 1,36 Fen Bilimleri= 1,36 ile çarpın.

SAYISAL: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Fizik= 2,85 Kimya= 3,07 Biyoloji= 3,07 ile çarpın.

EŞİT AĞIRLIK: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 ile çarpın.

SÖZEL: AYT için netlerinizi Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 Tarih-2= 2,91 Coğrafya-2= 2,91 Felsefe= 3 Din Kültürü= 3,33 ile çarpın.

DİL: AYT için netlerinizi Dil sınavındaki her netinizi 3 ile çarpın.

Bulduğunuz her sonuçlara ÖSYM'nin her adaya verdiği 100 taban puanı ve OBP'yi ekleyin. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesabı için, diploma notunuzu 0,6 ile çarpabilirsiniz. Örn: 85×0,6=51. Böylelikle YKS Yerleştirme Puanınıza hesaplamış olursunuz.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

220 YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

YKS ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.

Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir:

Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.

Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985.

Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244.

Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622.

İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.