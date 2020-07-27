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Eğitim

YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinde. YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

AA27 Temmuz 2020 Pazartesi 07:39 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:02
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Aygün, Twitter'den yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini ifade eden Aygün, tercihlerin ise 6-14 Ağustos'ta yapılacağını belirtti.

Halis Aygün, sonuçların tüm adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan, sonuçlar, ÖSYM takvimine göre 1 gün önce açıklanmış oldu.

YKS BİRİNCİLERİNİN İLLERİ BELLİ OLDU

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 adayın birinci olduğunu bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından YKS'de birinci olan öğrencilere ilişkin paylaşımda bulundu.

Buna göre, YKS'nin TYT oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı.

YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda birincilik sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden oldu.

YKS'nin Yabancı Dil Testinin (YDT) oturumunda 4 aday İstanbul'dan, 1 aday da Niğde'den birinciliği paylaştı.

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