YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu sene YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 aday ile rekor başvuru yapıldı. TYT, AYT ve YDT olarak 3 oturum halinde gerçekleşen Üniversite sınavına katılan adaylar YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte aldıkları puana göre üniversite tercihlerini yapacaklar. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sınav takvimi ve YKS 2022 sonuç tarihi ile ilgili detaylar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre 2022 YKS sonuçları 20.07.2022 tarihinde açıklanacak.

YKS'DE BARAJ PUANI UYGULAMASI KALDIRILDI

Bu yıl YKS'de SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanının hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

Bu düzenlemeyle üniversite sınavına giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihi yapabilir hale gelecek. Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.