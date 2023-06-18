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Eğitim

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, YKS sonuçları için tarih verdi! TYT, AYT, YDT sonuç tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) oturumları bugün sona erecek. YKS sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından tercih süreci başlayacak. Peki üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TYT, AYT, YDT sonuç tarihi

18 Haziran 2023 Pazar 14:22 - Güncelleme:
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, YKS sonuçları için tarih verdi! TYT, AYT, YDT sonuç tarihi
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YKS sonuçları, üniversite hayali için sınavlara katılan adaylar tarafından sorgulanıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT, AYT, YDT oturumları 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS kılavuzunda TYT, AYT, YDT sonuçlarının açıklanacağı tarih belirtildi. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM; Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında uygulanan TYT, AYT, YDT sınav sonuçlarını aynı gün açıklayacak.

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

YKS sonuçları için adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar YKS sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

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