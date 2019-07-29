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'YKS sonuçlarını direkt başarısızlık olarak yorumlayamayız'

Üniversiteye giriş sınavında 15 bin kişinin sıfır çekmiş olmasıyla ilgili olarak 'başarısızlık tablosu' çizmeye çalışan Abbas Güçlü, bunun faturasını da MEB ve ÖSYM’ye kesme gayretine girişti. Konuyla ilgili olarak, Eğitim Uzmanı Burçak Özel, ' Fatura, MEB ve ÖSYM’ye çıkarılmamalıdır. Sonuçları direkt başarısızlık olarak yorumlayamayız. Ortada çok faktör var, bunların ele alınması gerekiyor.' dedi.

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Abbas Güçlü, üniversiteye giriş sınavında 15 bin kişinin sıfır çekmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu durumun faturasını devlet kurumlarına kesmeye çalışan Abbas Güçlü, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni (ÖSYM) hedef aldı.
 
OdaTV’ye konuşan Abbas Güçlü, “Eğer başarı bu kadar düşükse, MEB’in kapısına kilit vurmak gerekir. Yok eğer başarısızlık söz konusu değil de sınav yanlışsa da, o zaman ÖSYM’nin kapısına kilit vurmak lazım.” sözlerini kullandı.
 
“MEB VE ÖSYM’YE FATURA ÇIKARILMAMALI”
 
Konuyla ilgili olarak Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a değerlendirmelerde bulunan Eğitim Uzmanı Burçak Özel ise, sınav sonuçlarındaki göreceli başarısızlığın faturasının doğrudan MEB ve ÖSYM’ye çıkarılmaması gerektiğinin altını çizdi.
 
Ortada “sınav ölçülemiyor” gibi bir durum olmadığını anlatan Özel, “Çocuklar ilkokuldan beri okuma-yazma öğreniyorlar. Anadilimiz Türkçe, sınav sonuçlarındaki Türkçe netlerinin düşük olması aslında ortaokuldan başlayan bir süreç olarak ele alınmalı ve değerlendirilmelidir.” sözlerini kaydetti.
 
Bu süreçte anne, baba, öğretmen ve çocuğun kendisinin çok etkili olduğunun altını çizen Özel, şöyle konuştu:
 
“Çocuk nasıl yönlendirilse sonuç da ortaya öyle çıkıyor. Hiç kitap okumamış çocuğun hem LGS hem üniversite sınavı hem de hayatı boyunca başarılı olmasını bekleyemeyiz. Türkçe sorularında bilgi değil, orada okuduğunu anlama ölçülüyor.”
 
“SONUÇLARI DİREKT BAŞARSIZLIK OLARAK YORUMLAYAMAYIZ”
 
YKS sınav sonuçlarının başarısızlığa yorulmaması gerektiğini belirten Burçak Özel, “Sonuçları direkt başarısızlık olarak yorumlayamayız; çünkü çok faktörü var, bunların ele alınması gerekiyor. Mesela sınavda sıfır çeken 15 bin aday… Sınava ikinci sene mi hazırlandılar, yoksa bir üniversiteye devam mı ediyorlar? Bazen hocalar da kendilerini denemek için sınava giriyorlar, sadece Türkçe veya matematik çözüyorlar. Bu yüzden sınav başarısızlığı için öğrencilerin analizinin yapılması gerekiyor.” dedi.
 
“ZİYA SELÇUK’UN BAKANLIĞINDA CİDDİ ADIMLAR ATILIYOR”
 
Eğitim sisteminde iyileştirmeler yapıldığına dikkat çeken Özel, “Eğitim sistemimizde günden güne iyileştirmeler yapılıyor. Ziya Selçuk hocanın bakanlığından itibaren ciddi şekilde adımlar var. Bunlar iyileştirici olacaktır. Bunlar uzun vadeli adımlardır, bugünden yarına değil. Söylenen şeyler uzun vadeli uygulanabilirse sonuç alabileceğimize inanıyorum.” diye konuştu.

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