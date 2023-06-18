YKS soruları ne zaman yayınlayacak? ÖSYM 2023 YKS soruları ve cevap anahtarı

YKS soruları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınav; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olarak 3 ayrı oturum halinde gerçekleşti. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılan adayların gözü 2023 YKS soruları ve cevap anahtarı için ÖSYM'ye çevrildi. Peki YKS soruları ne zaman yayınlayacak? İşte ÖSYM 2023 YKS soruları ve cevap anahtarına ilişkin detaylar...

YKS SORULARI NE ZAMAN YAYINLAYACAK?



Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Haziran'ın 17-18 tarihlerinde uygulandı.

Sınavın ilk oturumu olan TYT'de adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltildi.

Sınavın ikinci oturumu AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verildi.

Üçüncü oturum olan YDT'de ise; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verildi.

ÖSYM 2023 YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN



ÖSYM 2023 YKS (TYT, AYT, YDT) soruları ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. YKS sorularının yayınlanması için üçüncü oturum olan YDT'nin tamamlanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.

Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.