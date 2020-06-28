28 Haziran 2020 Pazar 14:23 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 14:23

Yüksek Öğretim Kurumları 2020 Sınavı’na katılan binlerce aday gözünü ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevirdi. Soru ve cevapların yayınlanmasıyla birlikte tahmini olarak doğru ve yanlışlarını tespit edebilecek olan öğrenciler resmi sonuçlar öncesi ilk puan hesaplaması da yapabilecek. Peki, YKS soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? YKS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak 2020? İşte heyecanla beklenen YKS cevap anahtarının yayınlanacağı zaman.

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde sınav soruları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bugün gerçekleşecek olan üçüncü oturumun ardından YKS sınav sorularının ve cevap anahtarının açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl 15 ve 16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS 2019’un soru ve cevapları ÖSYM tarafından 16 Haziran tarihinde yayınlanmıştı.

Bugün de aynı uygulamanın gerçekleşmesi halinde 27-28 Haziran tarihlerinde yapılan YKS oturumlarının soru ve cevaplarının bugün açıklanması bekleniyor.

TYT, AYT ve YDT sorularının ve cevaplarının en erken Yabanı Dil Testi’nin sona ermesinin ardından geçen 1 saat içerisinde duyurulması bekleniyor. Yani 2020 YKS soru ve cevaplarının saat 18:45’ten sonra yayınlanacağı tahmin ediliyor.

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Sorular ve cevaplar yayınlandığı takdirde ÖSYM’den resmi açıklama gelecek. Soru ve cevapların bir kısmının herkese açık olarak tamamının ise sadece sınava katılan adayların erişimine açık olarak yayınlanacağı düşünülüyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınladığı takvime göre iki milyonu aşkın adayın katılım sağlayacağı YKS sonuçları için tarih verildi. YKS sonuçları, 28 temmuz 2020'de açıklanacak.