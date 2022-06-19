YKS soruları ve cevapları yayınlandı mı? YKS 2022 TYT, YDT ve AYT sınav soruları ve cevap anahtarı

Üniversite sınavı YKS oturumları sona ererken öğenciler soru ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapılırken pazar günü Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak. Sınavdan çıkan öğrenciler doğru ve yanlışlarını hesaplamak için YKS 2022 TYT, YDT ve AYT sınav soruları ve cevap anahtarının yayınlanmasını bekliyor. Peki YKS soruları ve cevapları yayınlandı mı?

YKS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

YKS soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Ancak geçtiğimiz senelerde TYT, YDT ve AYT sınav soruları ve cevap anahtarı sınav günü açıklanmıştı.

YKS 2022 cevap anahtarının bugün ya da en geç Pazartesi açıklanması bekleniyor.

AYT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi.

Sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 10.15'te başlayıp 13.15'te sona erdi. Adaylara 160 soruyu cevaplamaları için 180 dakika verildi.

AYT'de "Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluştu. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtladı.

AYT'nin sosyal bilimler-2 testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluştu. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer aldı. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde oldu.

YKS'nin üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak ve adayların 80 soru için 120 dakika süre verildi. YDT; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak.