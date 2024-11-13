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Eğitim

YKS tarihi belli oldu

ÖSYM Başkanı Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 21-22 Haziran 2025'te yapılacağını bildirdi.

AA13 Kasım 2024 Çarşamba 11:19 - Güncelleme:
YKS tarihi belli oldu
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 21-22 Haziran 2025'te yapılacağını bildirdi.

Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi"nin belirlendiğini belirterek, "Hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Ersoy'un paylaştığı bilgiye göre, YKS 21-22 Haziran 2025'te, 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025'te, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi'ne "https://osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

  • ÖSYM
  • Yükseköğretim Kurumları Sınavı

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