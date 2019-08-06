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YKS tercih sonuçları açıklandı

Binlerce öğrencinin merakla beklediği YKS tercih sonuçları açıklandı.

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ÖSYM Başkanı Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek. 

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YKS tercih sonuçları açıklandı

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