YKS tercih sonuçları açıklandı
Binlerce öğrencinin merakla beklediği YKS tercih sonuçları açıklandı.
- AA
ÖSYM Başkanı Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.
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