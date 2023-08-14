İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2023 Pazartesi / 28 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0593
  • EURO
    29,6702
  • ALTIN
    1666.06
  • BIST100
    7853.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS tercih sonuçları ÖSYM e-devlet sorgulama ekranı
Eğitim

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS tercih sonuçları ÖSYM e-devlet sorgulama ekranı

YKS tercih sonuçları için nefesler tutuldu. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM e-devlet sorgulama ekranından öğrenebilecekler. İlk tercihlerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar, ek tercih tarihlerinde yeniden başvuru yapabilecek. Peki YKS tercih sonuçları açıklandı mı? İşte 2023 YKS tercih sonuçları ÖSYM e-devlet sorgulama ekranı

14 Ağustos 2023 Pazartesi 10:44 - Güncelleme:
YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS tercih sonuçları ÖSYM e-devlet sorgulama ekranı
ABONE OL

YKS tercihleri sona erdi. Üniversite adaylarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyişi başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu doğrultusunda binlerce öğrenci üniversite tercihini yaptı. 2023-YKS tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte ÖSYM tarafından değerlendirme süreci başladı. Peki YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2023 YKS tercih sonuçları ÖSYM e-devlet sorgulama ekranı

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS tercih yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından erişime açılacak.

YKS yerleştirme sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt ve ek tercih süreci başlayacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar YKS tercih sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM e-devlet ekranı üzerinden öğrenebilecek.

2023 YKS TERCİH SONUÇLARI ÖSYM E-DEVLET SORGULAMA EKRANI

2023 YKS sınavlarından aldıkları puanlara göre üniversite tercihlerini yapan öğrenciler, tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemlerini yaptıracaklar.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.