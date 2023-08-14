YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS tercih sonuçları ÖSYM e-devlet sorgulama ekranı

YKS tercihleri sona erdi. Üniversite adaylarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyişi başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu doğrultusunda binlerce öğrenci üniversite tercihini yaptı. 2023-YKS tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte ÖSYM tarafından değerlendirme süreci başladı. Peki YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2023 YKS tercih sonuçları ÖSYM e-devlet sorgulama ekranı

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



YKS tercih yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından erişime açılacak.

YKS yerleştirme sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt ve ek tercih süreci başlayacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar YKS tercih sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM e-devlet ekranı üzerinden öğrenebilecek.

2023 YKS TERCİH SONUÇLARI ÖSYM E-DEVLET SORGULAMA EKRANI



2023 YKS sınavlarından aldıkları puanlara göre üniversite tercihlerini yapan öğrenciler, tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemlerini yaptıracaklar.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.