YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS tercih sonuçları

YKS tercih sonuçları, üniversite adayı binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. İlk tercihlerde herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar, ek tercih dönemini bekleyecekler. YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından yapılacak açıklama sonrası sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilcek. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuçların açıklanacağı tarih...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre üniversite kayıtları Ağustos 'un 22-26 tarihleri arasında yapılacak.

YKS tercih sonuçları genelde 15 gün içerisinde açıklanıyor. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda sonuçların Ağustos ayının 20'sinde açıklanması bekleniyor.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.