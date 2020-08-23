23 Ağustos 2020 Pazar 10:57 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 10:57

ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS üniversite tercih sonuçları açıklaması... 2020 YKS'de tercih maratonu sona erdi. Tercih döneminin tamamlanmasının ardından yüz binlerce üniversite adayı öğrenci, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından, tercih tarihleri ile ilgili kılavuz, adaylara sunulmuştu. Üniversite sonuçları ile ilgili ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu. ÖSYM Başkanı, YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı yeni tarihi duyurdu. İşte, YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin detaylar...

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından YKS sonuçları hakkında bir paylaşımda bulundu. Üniversite öğrenimini görmek için YKS tercih sonuçlarının bir an önce açıklanmasını bekleyen öğrenciler, sonuçların açıklanmasıyla birlikte kayıt işlemlerine başlayacaklar. Başkan Aygün YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. Peki, ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte, üniversite sonuçlarının bir an önce açıklanmasını bekleyen üniversite adayı öğrencileri heyecanlandıran o açıklama...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak.

Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

YKS tercih sonuçlarına ilişkin ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis AYGÜN yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vererek önümüzdeki hafta sonuçların açıklanacağını söyledi.

"Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız."

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Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2020 ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklanma bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos'ta açıklandı. YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılmıştı.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istendiği belirtildi.