YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Üniversite tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

YKS tercih yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan YKS tercih kılavuzu sonrasında binlerce öğrenci üniversite tercihini yaptı. 2023-YKS tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte ÖSYM tarafından değerlendirme süreci başlayacak. Peki Üniversite tercih sonuçları nasıl öğrenilir? YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

YKS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?



YKS tercih yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından erişime açılacak.

YKS yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos'tan sonraki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Geçtimiz yıllar baz alındığında sonuçların bir hafta sonra adayların erişimine açılacağı tahmin ediliyor.

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



2023-YKS tercih işlemleri 8 Ağustos'ta son bulacak. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2023-YKS sonuçlarına ilişkin; Değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını, adayların sınav sonuçlarına ÖSYM'nin, "https: //sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden erişebileceklerini söyledi.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler. Ayrıca YKS tercih yerleştirme sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

2023 YKS sınavlarından aldıkları puanlara göre üniversite tercihlerini yapan öğrenciler, tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemlerini yaptıracaklar.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.