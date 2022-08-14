YKS tercih sonuçları, üniversite adayı binlerce öğrenci tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Adaylar, sınav puanına ortaöğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek. Peki YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS tercih sonuçları sorgulama sayfası

Üniversite hayaliyle sınavda ter döken binlerce aday YKS tercih işlemlerini Ağustos'un 5'inde tamamladı. Toplamda 24 tercih yapan öğrenciler, eğitim görmek istedikleri üniversiteleri tercih listesine ekledi. Peki YKS tercih sonuçları ne zamana açıklanır? İşte, ÖSYM YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve üniversite YKS tercih yerleştirme sonucu ile ilgili merak edilenler...

YKS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) yerleştirme sonuçları henüz belli olmadı.

Üniversite kayıtlarının 22 Ağustos'ta başlayacağı göz önüne alındığında, üniversite yerleştirme sonuçlarının da en geç Ağustos'un 20'sinde açıklanması bekleniyor.

ÖSYM YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, YKS tercih yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sayfasından TC kimlik numarası ve şifre ile görüntüleyebilecek.

YKS EK TERCİH NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından YKS ek tercih tarihi hakkında henüz bir tarih belirtilmedi.

YKS'de ilk tercihinde önlisans ve lisans bölümlerinin herhangi birine yerleşemeyen adaylar YKS tercih sonuçlarının ardından boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunabilecekler.