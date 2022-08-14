İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2022 Pazar / 17 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9331
  • EURO
    18,4099
  • ALTIN
    1039.38
  • BIST100
    2864.25
  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS tercih sonuçları sorgulama
Eğitim

YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS tercih sonuçları sorgulama

YKS tercih yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversite adayı binlerce genç, sınavdan aldıkları puan doğrultusunda istedikleri okulları tercihlerinde sıraladı. ÖSYM YKS tercih sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açacak. Peki YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı

14 Ağustos 2022 Pazar 16:46 - Güncelleme:
ABONE OL

YKS tercih sonuçları, üniversite adayı binlerce öğrenci tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Adaylar, sınav puanına ortaöğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek. Peki YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS tercih sonuçları sorgulama sayfası

Üniversite hayaliyle sınavda ter döken binlerce aday YKS tercih işlemlerini Ağustos'un 5'inde tamamladı. Toplamda 24 tercih yapan öğrenciler, eğitim görmek istedikleri üniversiteleri tercih listesine ekledi. Peki YKS tercih sonuçları ne zamana açıklanır? İşte, ÖSYM YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve üniversite YKS tercih yerleştirme sonucu ile ilgili merak edilenler...

YKS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) yerleştirme sonuçları henüz belli olmadı.

Üniversite kayıtlarının 22 Ağustos'ta başlayacağı göz önüne alındığında, üniversite yerleştirme sonuçlarının da en geç Ağustos'un 20'sinde açıklanması bekleniyor.

ÖSYM YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, YKS tercih yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sayfasından TC kimlik numarası ve şifre ile görüntüleyebilecek.

YKS EK TERCİH NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından YKS ek tercih tarihi hakkında henüz bir tarih belirtilmedi.

YKS'de ilk tercihinde önlisans ve lisans bölümlerinin herhangi birine yerleşemeyen adaylar YKS tercih sonuçlarının ardından boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunabilecekler.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.