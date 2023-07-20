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Eğitim

YKS tercihleri için ön kılavuz yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023-YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunu yayımladı.

20 Temmuz 2023 Perşembe 17:07 - Güncelleme:
YKS tercihleri için ön kılavuz yayımlandı
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ÖSYM'den yapılan açıklamada, '2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.' denildi.

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