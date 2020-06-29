29 Haziran 2020 Pazartesi 00:31 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 00:31

Bugün itibarıyla tamamlanan YKS'de 2020 tercihleri ne zaman yapılacak sorusu sınavdan çıkan yüz binlerce üniversite adayının yeni gündemi oldu. Peki konuyla ilgili ÖSYM tercih tarihleri takvimi ne diyor? İşte ayrıntılar;

ÖSYM ÖNCE YKS PUANLARINI AÇIKLAYACAK

ÖSYM'nin açıklayacağı puanlar ile tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan öğrenciler, bir yüksek okula yerleşebilmek için en doğru üniversite tercihlerini yapmaya çalışacak.

YKS SINAV SONUÇLARI İÇİN 1 AY VAR

YKS puanları 1 aylık zaman dilimi içerisinde ÖSYM'nin verilerine göre 28 Temmz tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanması ile de 2020 YSK üniversite tercih süreci başlayacak.

Peki, YKS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler;

YKS 2020 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçları açıklandıktan hemen sonra üniversite sınav sonuçların aralıklarını belirleyen tercih kılavuzu yayımlanacak. Tercihlerin, YKS sonuçlarının açıklanmasını takip eden 29 Temmz günü itibariyle başlaması bekleniyor.

2020 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE NE ZAMAN BİTECEK?

YKS'ye giren öğrencileri saran tercih heyecanı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündeme getirdi. ÖSYM tarafından organize edilen YSK'nın sonuçları sınavdan tam bir ay sonra açıklanırken 2020 üniversite tercihlerinin yaklaşık 3 hafta sürmesi bekleniyor.

