YKS tercihleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlayacak. Bu kapsamda 2022-YKS tercih kılavuzu gündeme geldi. ÖSYM, yerleştirmelerin yapılacağı tarihleri açıkladı. Buna göre YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2022-YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte üniversite tercih tarihleri

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercihleri Temmuz'un 27'sinde başlayacak. Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Yerleştirme sürecinin başlamasıyla birlikte üniversite taban puanları ve kontenjanları da açıklanacak.

Adaylar YKS tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamadan yapacak.

Tercihler tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek ve boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak.

2022-YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Üniversitelerin başarı Sıralamaları, Taban Puanları ile kontenjanları 2022 YKS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte açıklanacak.

2022 YKS tercih kılavuzunun yerleştirme sürecinin başlamasıyla birlikte yayınlanması bekleniyor.