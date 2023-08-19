YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2023-YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Adayların, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceği kaydedildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gençlerin merakla beklediği 2023 YKS yerleştirme sonuçlarının belli olduğunu belirterek, "Hayırlı olmasını diler tüm gençlerimizi tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy da yaptığı yazılı açıklamada, 2023-YKS yerleştirme sürecinin tamamlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Üniversite tahsilinizi en verimli şekilde tamamlayacağınıza ve ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlayacağınıza inanıyor, her birinize ayrı ayrı başarılar diliyorum.Tercih sonuçlarınız hayırlı olsun. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımızın ek tercih sürecini takip etmeleri gerekiyor. Ek yerleştirme sürecinde de profesyonel destek almanız yararlı olacaktır."