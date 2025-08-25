YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Üniversite tercih işlemleri 1-13 Ağustos tarihinde tamamlanırken binlerce öğrenci yerleşmek istedikleri, üniversite ve bölümlere listelerinde yer vermişti.

YKS tercih sonuçlarının erişime açılmasıyla beraber gözler kayıt takvimine çevrildi. Kayıt yaptıracak adaylar için online ve yüz yüze olmak üzere iki alternatif kayıt yöntemi bulunuyor.

YKS yerleştirme sonuçları için ayrıca bir belge basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Elektronik (online) kayıt yaptıran adaylar, üniversiteler tarafından duyurulan belgelere ve tarihlere göre işlem yapacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2025-YKS yükseköğretim programlarına merkezî yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi, sonuçların açıklanmasından sonra başlayacak. ÖSYM, boş kalan kontenjanları duyurduktan sonra öğrenciler yeni bir tercih listesi hazırlayacak. Ek yerleştirme sonuçları da aynı şekilde ÖSYM'nin sistemi üzerinden duyurulacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yapabilecek. Bunun yanı sıra üniversiteler de kendi sistemleri üzerinden kayıt işlemlerini kabul edecek. Belgelerin eksiksiz şekilde tamamlanması, kayıt sürecinin aksamaması açısından büyük önem taşıyor.