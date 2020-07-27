27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:19 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:19

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. 2.5 milyonu aşkın öğrencinin katıldığı YKS'de birinci olan öğrenciler belli olmaya başladı. Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra YKS birincileri 2020 merak edilmeye başlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan tam puan alan 5 öğrenci çıktı. 5 farklı ilden birinci çıkan öğrenciler sınavdan tam puan alarak 2020 YKS Türkiye birincileri oldular. İşte YKS birincileri 2020

Merakla beklenen 2020 YKS tercih tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite adaylarının heyecanla beklediği 2020 YKS sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM 2020 YKS sonuç sayfası üzerinden ulaşabiliyor. Üniversite sınavı YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayları zorlu bir tercih maratonu bekliyor. Tercihler ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sınava giren öğrencilerden tam puan alanlar YKS birincileri oldu.

İyi bir üniversitede eğitim görmek isteyen öğrenciler arasından YKS’de kim birinci oldu merak ediliyor. YKS'de birinci olarak uzun bir maratonun ardından sınav sonuçlarına kavuşan öğrenciler tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan aldılar. YKS'de birinci olan öğrenciler belli oldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı. YKS'nin AYT oturumunda birinci, sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya'dan çıktı. YKS'nin YDT oturumunda 4 aday İstanbul'dan, 1 aday da Niğde'den birinciliği paylaştı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 adayın birinci olduğunu bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından YKS'de birinci olan öğrencilere ilişkin paylaşımda bulundu.

Buna göre, YKS'nin TYT oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı.

YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda birincilik sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden oldu.

YKS'nin Yabancı Dil Testinin (YDT) oturumunda 4 aday İstanbul'dan, 1 aday da Niğde'den birinciliği paylaştı.