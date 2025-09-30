İSTANBUL 21°C / 12°C
Eğitim

YKS'de ek yerleştirme için son gün

2025-YKS kapsamında ek yerleştirme başvuruları bugün sona eriyor. Adayların tercihlerini gün içinde tamamlamaları gerekiyor.

AA30 Eylül 2025 Salı 10:21 - Güncelleme:
YKS'de ek yerleştirme için son gün
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) ek yerleştirme işlemleri bugün sona erecek.

2025-2026 öğretim yılı için 2025-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapılıyor.

Tercih işlemleri, bugün saat 23.59'da sona erecek. Ek yerleştirme için 130 liralık ücret ise yarın saat 23.59'a kadar yatırılabilecek.

Ek yerleştirme kontenjanlarını, 2025-YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2025-YKS merkezi yerleştirmede kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturuyor.

Ek yerleştirmeye başvuracak adayların 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2025-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Adayların 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapma hakkı bulunuyor.

2025-YKS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların, ek yerleştirmede tercih yapma hakkı bulunmuyor.

Ek yerleştirme kontenjanlarını, ilgili programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip adaylar tercih edebiliyor.

Özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabiliyor.

Bu yıl yerleştirmede boş kalan ve kayıt yaptırmayanlarla birlikte üniversitelerde yaklaşık 139 binin üzerinde ek yerleştirme kontenjanı bulunuyor.

