Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde eğitim gören imam hatipliler, YKS'de elde ettikleri derecelerle hem ailelerini hem de öğretmenlerini gururlandırdı. O öğrencilerden biri olan ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sözel alanda Türkiye 30'uncusu olan Ebrar Ciğer, hedefinin İslami ilimler ya da ilahiyat alanında eğitim alıp, akademik kariyerini, psikoloji bölümünden yapacağı çift ana dal programıyla destelemek olduğunu ifade etti. İşte o öğrencilerden bazılarının hikayesi ve hedefleri...

21 ÖĞRENCİ İLK 100'DE

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, bu yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), Anadolu imam hatip liselerinden 21 öğrencinin ilk 100'e, 79 öğrencinin ise ilk 1000'e girdiğini duyurdu.

ÖNDER'den yapılan açıklamaya göre, YKS'de, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinden 7, M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesinden 3, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesinden 2, Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinden 2, Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden 2, Denizli Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesinden 1, Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesinden 1, Pendik Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesinden 1, Düzce Anadolu İmam Hatip Lisesinden 1 ve İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesinden 1 öğrenci olmak üzere 21 öğrenci ilk 100'e girmeyi başardı.

Türkiye genelinde ilk 100'e giren öğrenciler arasında Pendik Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesinden Mehmet Emin Akdağ sözel alanda Türkiye 2'ncisi olurken, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinden Yusuf Salih Orhan ise Yabancı Dil Testi'nde Türkiye 4'üncüsü oldu. YKS'de Türkiye'nin farklı illerindeki imam hatip liselerinden sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil alanlarında 79 öğrenci de ilk 1000'e girmeyi başardı.

KARTAL İMAM HATİP'TEN ÖNEMLİ BAŞARI

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinden (KAİHL) 6 öğrenci, 2024-YKS'de ilk 100'e girmeyi başardı. Buna göre, öğrencilerden Yusuf Salih Oran dil alanında Türkiye 4'üncüsü, eşit ağırlık alanında Türkiye 43'üncüsü oldu. Sözel alanında Ebrar Ciğer Türkiye 30'uncusu, Müşerref Tuba Akıncı Türkiye 40'ıncısı, Ahmed Gün Türkiye 50'ncisi olurken, Rabia Özdemir'in de dil alanında Türkiye 67'ncisi olduğu açıklandı.

"TOPLUMA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM"

Liseye geçiş sınavında 0,8 yüzdelik dilimine girerek Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni tercih eden Ebrar Ciğer, bu yıl girdiği AYT'de de sözel bölümünde Türkiye 30'uncusu olmayı başardı. Ciğer, lisede aldığı eğitimle sınava hazırlık sürecini ve gelecekle ilgili planlarını anlattı.

Lisede hazırlık sınıfında İngilizce öğrenen Ciğer, bununla birlikte hafızlık eğitimini tamamlayarak, son iki yılda da üniversite sınavına yoğunlaştığını söyledi.

Ciğer, üniversite sınavına hazırlanırken programlı çalışmaya gayret ettiğini belirterek, "Sabah erken kalkıyordum ve belli başlı çalışmalar yapıyordum. Sonrasında okula gidiyorduk 08.00'de, 16.00'ya kadar okulda derslerimize giriyorduk. Aynı zamanda boş vakitlerimizde okul kütüphanemize geçiyorduk. Belli aralar verilerek, dinlenerek akşam yatana kadar ders çalışmaya devam ediyordum. Başta en az 8 saatle başlıyoruz, sonrasında 10 saat civarı çalışmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

2024-YKS AYT sözel alanda Türkiye 30'uncusu olarak İstanbul'daki İslami ilimler ya da ilahiyat fakültelerinden birini tercih etmek istediğini dile getiren Ciğer, eğitimini psikoloji bölümünden çift ana dal programıyla desteklemek istediğini de kaydetti.

Ciğer, İslami ilimler veya ilahiyat fakültelerini küçüklüğünden beri olan merakı nedeniyle tercih etmek istediğine işaret ederek, "Son zamanlarda biraz bu alanlarda yetişen insanların sayısının azaldığını görüyoruz. Bu alanda da ihtiyaç olduğunu düşündüğüm ve kendi ilgim de olduğu için bu alanda uzmanlaşmak ve dini ilimlerde de Türkiye'de hem çevreme hem topluma katkı sağlamak istiyorum. Üniversite bittikten sonra da duruma göre yüksek lisans veya diğer eğitimlerimi, üniversite eğitimi sürecimde hangi bölümde daha çok yoğunlaşmak istersem inşallah devam ettirmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Üniversite eğitimine dair planlarına değinen Ciğer, "İslami ilimler, bir Müslüman olarak kendimiz adına öğrenmemiz gereken birtakım bilgilerin olduğu bir alan, öncelikle kendimi bu alanda geliştirmek istiyorum. Psikoloji de bence insanlar arası iletişimde bize faydalı olan bir alan diye düşünüyorum. Bu yüzden de psikoloji eğitimiyle beraber ilahiyat eğitimimi de desteklemek istiyorum." dedi.

'DENGELİ KARAR VERME' TAVSİYESİ

Ciğer, kendisi gibi üniversite tercihi yapacak veya üniversite sınavına hazırlanan akranlarına ise "Bence en önemlisi sevdiğimiz ve ilgi duyduğumuz bir işi yapabilmek. Sonuçta hayatımız boyunca bu alanda yoğunlaşıp, bu alanda hizmet vereceğiz. Bu yüzden kendi ilgilerini arka plana atmadan dengeli bir şekilde karar vermelerini tavsiye ediyorum. Düzenli çalıştıkça ve gayret ettikçe de inşallah her alanda kıymetli insanların yetişeceğini düşünüyorum." tavsiyelerinde bulundu.

Kızının başarısından duyduğu mutluluğu paylaşan baba Yusuf Ciğer, İslam hukuku alanında eğitim aldığını belirterek, kızının da bu yönde ilerlemesinin, yaptığı işini benimsemesinin kendisi için önemli olduğunu dile getirdi.

Yusuf Ciğer, kızının hazırlık sürecinin kolay olmadığını, düzenli ve mükemmeliyetçi vasfıyla çalışmasıyla böyle bir başarı elde ettiğini kaydetti.

"STRESLİ, YORUCU AMA PLANLIYDI"

Yükseköğretim Kurumları Sınav'ında (2024-YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sözel bölümünde Türkiye ikincisi olan Mehmet Emin Akdağ, bu yıl sınavın beklediğinden zor olduğunu ancak iki yıllık planlı çalışmasının neticesini aldığını söyledi.

Başarısının sırrının çok çalışmak olduğunu dile getiren Akdağ, "Sınavdan önceki iki yıl benim için yorucu ve stresli geçti. 11. sınıfın başından itibaren sınav için çalışmaya başladım. Öncelikle hedefim konuları bitirmekti. 11. sınıfın sonuna geldiğimde konuları bitirmiştim. 12. sınıf süresince de matematiğe ve deneme sınavlarına ağırlık verdim. Stresli ve yorucuydu ama planlıydı her şey kafamda, hazırlıklıydım." ifadelerini kullandı.

Sınavın umduğundan zor olduğunu aktaran Akdağ, özellikle sözel kategorisinde ikinciliğin kendisi için sürpriz olduğunu kaydetti.

Aynı zamanda eşit ağırlık bölümünde 287'nci, dil bölümünde ise 306'ncı olmayı başaran Akdağ, üniversite tercihini eşit ağırlık bölümünden yapmayı düşündüğünü, hedefinin hukuk ya da işletme eğitimi almak olduğunu belirtti.

'DAHA MAKUL BAŞLAMA' ÖNERİSİ

Kendisinden sonra sınava girecek gençler için de bazı tavsiyelerde bulunan Akdağ, şunları söyledi:

"Özellikle 11. sınıfta olanlar yavaş yavaş ama sistemli biçimde çalışmaya başlarlarsa sıkıntı yaşamayacaklardır diye düşünüyorum. 12. sınıfta çalışmaya başlayanların da sistemli oldukları zaman sorun yaşamayacaklarını düşünüyorum. Birden günde 10-15 saat değil de daha makul biçimde başlayıp sene sonuna doğru saatlerini artırabilirler. Planlı ve sistemli biçimde ilerlerlerse istedikleri üniversite gelecektir inşallah."

Akdağ, sınav günü psikolojik durumun da çok önemli olduğuna değinerek, bütün çalışmaların sonucunu belirleyecek en önemli faktörün sakin kalmak olduğunu vurguladı.

"ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARI"

Sözel bölümünde Türkiye ikincisi olmasını ailesinin de beklemediğini ifade eden Akdağ, "Annem ve babam duyunca çok şaşırdı. Onlar bu sonucu beklemiyordu ama çok sevindiler." dedi.

Başarısında hocalarının da kilit rol oynadığına işaret eden Akdağ, şöyle devam etti:

"Ben Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yüzde 12'lik dilimden girdim. O sıralamayla giren birisi için okuldan sözelde Türkiye ikincisi olarak çıkmak aslında çok büyük bir başarı. Bu durum, okulun bize ne kadar fazla şey kattığını gösteriyor. Buradaki hocalarımla alışverişte bulunmanın, paslaşmanın çok büyük faydasını gördüm."

Aynı zamanda hafız olduğunu, ortaokul yıllarında tamamladığı hafızlığın ders çalışırken de faydasını gördüğünü belirten Mehmet Emin Akdağ, sözel grubu derslerde ezber yapmakta hiç zorlanmadığını sözlerine ekledi.

KUDÜS VURGUSU

AYT sözel alanda Türkiye 40'ıncısı olan Müşerref Tuba Akıncı, hedefinin ilahiyat alanında eğitim almak olduğunu söyledi. İstanbul'daki Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Akıncı, bu yıl girdiği AYT'de sözel bölümünde Türkiye 40'ıncısı olarak dereceye girmeyi başardı.

Dersleri, her şeyin merkezine yerleştirmenin doğru olmadığını, hayatta hiçbir zaman sınavı "en önemli şey" olarak görmediğini vurgulayan Akıncı, önemli olanın mukaddesatı unutmadan yaşamak olduğunu kaydetti.

Okuldaki öğretmenlerinin çok planlı ve programlı yönlendirmeleriyle, destekleme ve yetiştirme kurs ekibinin de katkılarıyla iyi bir hazırlık süreci geçirdiği belirten Akıncı, şunları ifade etti:

"Onların nasihatlerine ve tavsiyelerine uyarak güzel bir çalışma programı oluşturdum ama tam manasıyla derslere odaklanamadık. Filistin'de bir sürü öğrenci kardeşimiz şehit olurken, orada Kudüs davasını yüklenirken, bizim aklımız da oradaydı. Eylemlere, yürüyüşlere katıldık. Bunun vicdani ağırlığını kaldırmak çok zordu. Onun için derslere odaklanma konusunda sıkıntılar yaşadım."

BİR OKUL 3'LÜ BAŞARI

Fatih'teki Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan ve AYT sözel alanda Türkiye 70'incisi olan Ömer Fatih ise bu başarıya okulunun yardımlarıyla ulaştığını ve hedefinin tarih alanında eğitim almak olduğunu söyledi. Uslu, sözel alanda Türkiye 70'incisi olarak okuluna böyle bir başarı kazandırdığını belirterek, "Herkese teşekkür ediyorum. Kolay olmadı. Sıkı çalışma ve kararlılık var. Hiçbir özel takviye almadım, dershaneye kaydolmadım. Bizim okulumuzu özel kılan yönlendirmeden yararlandım. Öğretmenlerimizden, idarecilerimize kadar herkes bizi yönlendirdi. Nasıl çalışmamız gerektiği konusunda hep yönlendirdiler. Biz de onların söylediği yoldan ilerledik. Bu yüzden başardık." ifadelerini kullandı.



Aynı okulda eğitim alan AYT sözel alanda Türkiye 298'incisi Enes Yılmaz ise şunları dile getirdi:

"Bizim okulumuzun ortalaması belli. Buraya gelen öğrencinin derece yapma potansiyeli var. Biraz da yönlendirme gerekiyor. Çalışkan biri olduğumu söyleyemem. Sürecin içinde kalmam gerekiyordu. Öyle yaptım. Burada da okulumuz çok yardımcı oldu. Dersi derste dinledim. Öğrendiğim yeni şeyleri aklımda tutmam gerekiyordu, öyle yaptım. Tarih okumak istiyorum. Sözelci insanlara tavsiyeler verebilirim. Okumalarını aksatmamaları gerekiyor. Sürecin dışında kalmamaları gerekiyor."

Aynı lisede eğitim gören AYT dil bölümünde Türkiye 975'incisi olan Yahya Semir Koçak, okulundaki öğretmenlerinin kendisi için hazırladığı programa göre çalıştığını ifade ederek, "Beklediğim bir dereceydi. Fizik ve bilgisayar mühendisliği istiyorum. Belki çift ana dal olabilir. Programlı çalışsınlar. Bir denemeye girdiklerinde iyi puan alırlarsa sakın rehavete kapılmasınlar. Daha iyisini yapmak için uğraşsınlar." diye konuştu.