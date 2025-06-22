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Eğitim

YKS'nin üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) başladı.

AA22 Haziran 2025 Pazar 16:05 - Güncelleme:
YKS'nin üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi başladı
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Toplamda 215 bin 448 adayın başvurduğu son oturum YDT için adaylar, saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

YDT'ye İngilizce'den 206 bin 784, Arapça'dan 4 bin 331, Almanca'dan 2 bin 570, Fransızca'dan 1028 ve Rusça'dan 735 aday başvurdu.

Saat 15.45'te başlayan sınavda adaylara 80 soru yöneltilecek ve 120 dakika süre tanınacak. 5 dilde yapılan YDT'de adaylara, başvuruda bildirdikleri yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

YDT'ye bu yıl 1094 engelli aday katılıyor. 988 bina ve 10 bin 424 salonda uygulanan sınavda 32 bin 298 kişi görev alıyor.

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