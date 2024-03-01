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Eğitim

YKS'ye başvuran aday sayısı belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 8-9 Haziran'da uygulanacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) 3 milyonun üzerinde aday başvurdu.

AA1 Mart 2024 Cuma 14:39 - Güncelleme:
YKS'ye başvuran aday sayısı belli oldu
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YKS başvuruları 26 Şubat'ta sona erdi, geç başvurular ise 5-7 Mart tarihleri arasında yapılacak. Aday sayısına ilişkin net bilgi geç başvuruların tamamlanmasının ardından belirlenecek.

YKS kapsamında, ilk olarak 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda da Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

YKS'ye bu yıl 26 Şubat'a kadar 3 milyonun üzerinde başvuru yapıldı. Geçen sene 17-18 Haziran'da yapılan 2023 YKS'ye 3 milyon 498 bin 18 aday başvurmuştu.

  • YKS 2024
  • ÖSYM Sınavı
  • Aday Başvuru

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