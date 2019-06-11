YKS'ye katılacak engelli adaylar için önemli hatırlatma

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15 ve 16 Haziran'da 2019-YKS'ye girecek engelli adaylara ilişkin hatırlatmalarda bulundu.

Engel, sağlık sorunu ve özel durumu olan, bu durumlarıyla ilgili sağlık kurulu raporlarını YKS başvuru döneminde ÖSYM'ye gönderen ve raporları kabul edilen adayların, kullandıkları alet, araç, gereç ve cihazlarıyla engelli binalarında sınava alındığını anımsatan Aygün, şunları kaydetti:

"Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra engel, sağlık sorunu veya özel durumu oluşan adaylar, bu durumlarını belgeleyen sağlık kurulu raporlarını, dilekçeleri ekinde sınav öncesi çağrı merkezimizle (444 67 96) iletişime geçerek ÖSYM Başkanlığına ulaştırmak zorundadır.

Raporları Başkanlıkça kabul edilen adaylar, engel, sağlık veya özel durumları göz önünde tutularak, kullandıkları alet, araç, gereç ve cihazlarla (alçı, atel, sargı, işitme cihazı, koltuk değneği, oturma simidi, ilaç, ek gıda vb.) engelli binalarında sınava alınacaktır."