YKS'ye veliler gelebilecek mi? İşte YKS kısıtlamasında istisnalar

26 Haziran 2020 Cuma 17:38 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 17:38

Hafta sonu gerçekleştirilecek üniversite sınavı için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler sınav günü koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yapılması gerekenlere dair bilgi edinmek istiyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesinde YKS'ye velilerin gelebileceğine dair detaylar yer alıyor. YKS'ye veliler gelebilecek mi? gibi detayları merak eden öğrencilere yanıt ÖSYM Başkanı Halis Aygün’den geldi.

YKS sınavına katılacak yaklaşık 2 buçuk milyon öğrenci, 27-28 Haziran tarihinde düzenlenecek olan sınavın detaylarını merak ediyor.

YKS adaylarının merak etiği konuların netleşmesine yönelik ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Sınav öncesi tüm sınav merkezlerimiz dezenfekte edilecektir. Sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçesine alınmayacaktır. Bu yüzden yalnızca bir yakınınızla gelmelisiniz. Okul bahçeleri girişinde ve önünde kümelenmenin önlenmesi için ailelerin adayları bıraktıktan sonra bu alanlardan ayrılmaları önem arz etmektedir. Sınav öncesi maske ve dezenfektan dağıtımı ÖSYM tarafından yapılacağı gibi isterseniz kendi maske ve dezenfektanınızla da sınava girebilirsiniz.' ifadelerini kullandı.

2020 YKS sınavı başlangıç saatinden 1 saat 15 dakika öncesinde sınav binasında olmalısınız. Adaylar sabah oturumlarında saat 10.00’dan, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmadan sınava giremeyeceğinizi unutmayınız. Kovid-19 teşhisi konmuş ya da belirtileri gösteren adaylarımız ÖSYM Başkanlığına iletmelidirler. Bu durumdaki adaylar yedek sınav binalarında ayrı salonlara atanacaktır.’

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İSTİSNALARI

YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra velisi ya da bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.

Önümüzdeki hafta sonu cumartesi ve pazar uygulanacak sokağa çıkma yasağına dair detaylar;

Hafta sonu YKS sınavı cumartesi ve pazar günleri yapılacak. Bu nedenle sokağa çıkma yasağı 2 gün olmak üzere belirli saatler arasında uygulanacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA VELİLER MUAF

İçişleri Bakanlığı tarafınca yayımlanan genelgeye göre; 81 ilde uygulanacak olan kısıtlamada genelge içerisinde yer alan saatler arasında uygulanırken YKS sınavına girecek öğrenci ve veliler kısıtlamadan muaf tutulacak…

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge şöyle;

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

YKS sınavlarına girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri;

YKS sınavı öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00'a kadar,

YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında,

YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulacak…

YKS SINAVINA NELER GÖTÜRÜLECEK?