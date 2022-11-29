YÖK Başkanı Özvar, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK iş birliği protokolü töreninde konuştu

YÖK ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında gençlere yönelik faaliyetlere ve genç ofislerine dair iş birliği protokolü töreni düzenlendi. YÖK'deki törene, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve YÖK Başkanı Özvar katıldı.

Özvar, protokolle, yükseköğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin eğitsel, sanatsal, sosyal, kültürel, sportif ve gönüllülük faaliyetlerini zenginleştirme ve kişisel kapasitelerinin gelişmesine olanak sağlanmasının amaçlandığını, Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatları ile yükseköğretim kurumları arasında iş birliğinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

YÖK iş birliğiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite kampüslerinde Genç Ofisler açıldığını aktaran Özvar, Genç Ofislerde yürütülen ve yürütülecek çalışmaların üniversitelerdeki gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaşmasına ve toplumsallaşmasına katkı sunması bakımından önem taşıdığını vurguladı.

Protokolle, Genç Ofislerin üniversitelerde daha etkin ve verimli çalışmasının ve ofislerin üniversitelerle Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında temas noktası olmasının sağlanacağını belirten Özvar, böylece Bakanlığın hizmetlerinin yükseköğretim ortamında bulunan her gence daha kolay ulaştırılacağını kaydetti.

Özvar, yeni genç ofisleriyle öğrencilerin, yararlanabilecekleri gençlik faaliyetlerinin tanıtıldığı ve organize edildiği mecralarda bir araya gelerek çevrelerini genişleteceğini, mezun olduktan sonraki döneme yani iş dünyasına uzanacak ilişkiler kurabileceğini aktardı.

Bu anlamda gençlik ofislerinin gönüllülüğü yaygınlaştıran, öğrencilerin deneyim kazanacakları ortak alanlar haline geleceğini dile getiren Özvar, şöyle devam etti:

"Gönüllülük faaliyetlerine ilişkin genç ofisleri çoğaldıkça, gençlik merkezleri, yapılacak etkinliklerin çeşitliliği ve sunulacak imkanlar da fazlalaşacak ve böylelikle bu faaliyetlere katılan öğrenci sayısı da hızlı bir şekilde artacaktır.

Bu protokol, gönüllülüğü yaygınlaştıracak birçok proje ve faaliyetin gerçekleştirilmesine öncü olarak, yükseköğrenimlerine devam eden gençlerimizin kişisel gelişimlerine önem veren, gönüllülük bilincine sahip, sağduyulu bireyler olarak yetişmelerine imkan sağlayacaktır. Protokolle ayrıca, gençlik ve spor faaliyetlerinde nitelikli insan kaynağını artırmak amacıyla Spor Bilimleri alanında öğrenim gören öğrencilerimize, Bakanlığın ilgili birimlerinde staj yapma imkanı da sağlanacaktır."

- "BARINMA VE SOSYAL İMKANLAR AÇISINDAN EMEKLEME AŞAMASINDA OLAN KURUMLAR VAR"

Özvar, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yükseköğretim yurt sayısı ve kapasitesindeki artış ve öğrencilerin yurtlara olan teveccühünün kendilerini memnun ettiğini belirterek, yükseköğretim öğrencilerine yüksek kaliteli barınma hizmeti sunması dolayısıyla Bakanlığa teşekkür etti.

Yurt planlamalarında kullanılmak üzere yükseköğretim yerleşme verilerini Gençlik ve Spor Bakanlığı ile paylaştıklarını ve bu alanda iş birliğini de genişlettiklerini dile getiren Özvar, Bakanlığın, barınma hususunda yükün çoğunu üstlenerek öğrencilerin barınma ihtiyaçlarında karşılaşabilecekleri sorunları en aza indirecek şekilde bu önemli mevzuyu yönettiğini söyledi.

Daha sürdürülebilir ve adil bir yük paylaşımı için özellikle artan öğrenci sayılarıyla vakıf yükseköğretim kurumlarına da görev düştüğüne dikkati çeken Özvar, vakıf yükseköğretim kurumlarının yurt kapasiteleri arasında büyük bir farklılaşma bulunduğunu kaydetti.

Öğrencilerine çok iyi sosyal imkanlar sunan vakıf yükseköğretim kurumları bulunduğu gibi barınma ve sosyal imkanlar açısından henüz emekleme aşamasında olan kurumlar da bulunduğuna işaret eden Özvar, şöyle konuştu:

"79 vakıf yükseköğretim kurumumuzun toplam yurt kapasitesi 35 bin civarındadır. 700 bin civarında öğrenciye sahip vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinin yüzde 5'ine tekabül eden bir yurt kapasitesine sahip olmaları doğrusu oldukça düşük bir seviye olarak görülmektedir. Bu sebeple artık vakıf yükseköğretim kurumlarının kontenjanlarını belirlerken öğrencilerin barınma kapasitelerini de dikkate almak istiyoruz. Böylece, Yükseköğretim Kurulu olarak kamu ve vakıf kurumları arasında barınma konusundaki dengesizliği azaltmayı arzu ediyoruz."

- "PROTOKOL, GENÇLERİMİZE ZENGİN İÇERİK ORTAMI OLUŞTURMASI HEDEFİYLE ÇOK KIYMETLİ"

Yükseköğretim kurumlarının öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca sadece eğitim-öğretim faaliyetlerine katıldığı kurumlar olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Özvar, üniversitelerin verdiği eğitim ve öğretimin yanı sıra nitelikli, özgüveni yüksek, sorumluluk duygusu gelişmiş, empati kurabilen, bulunduğu ortama rahatça uyum sağlayarak karşılaştığı zorluklarla kolaylıkla baş edebilen bireylerin topluma kazandırıldığı kurumlar olarak görülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Özvar, sürekli değişen ve gelişen dünyada, farklı çalışma ortamlarını tecrübe etmiş ve bu sayede yeni beceriler edinmiş bireylerin yetişmesinin hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğini aktardı.

Yükseköğretimin sosyal hayatın önemli bir parçası olduğunu, geleceğin toplumunun inşasında fevkalade önemli bir misyon üstlendiğini dile getiren Özvar, özellikle yükseköğretimdeki kitleselleşme ve yüksek öğretimli kişi sayısı dikkate alındığında bu rolün daha da kritik bir hal aldığını kaydetti.

Gençlerin bilgi, beceri ve kabiliyetlerin geliştirilmesinin yanında onların ahlaki gelişimleri, beden, zihin, duygu ve düşünce sağlıklarının korunmasının da bir o kadar hayati olduğunu ifade eden Özvar, "Bu sebeplerden ötürü bu protokol, gençlerimize sunduğu faaliyetler, etkinlikler ve zengin içerik ortamı oluşturması hedef ve iddiasıyla da çok kıymetlidir." dedi.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile YÖK Başkanı Özvar iş birliği protokolünü imzaladı.