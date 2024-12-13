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Eğitim

YÖK Başkanı Özvar: Hayırseverlerle üniversitelerin buluşması istikbalimize yapılan en büyük yatırımlardandır

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, hayırsever vatandaşlarla üniversitelerin buluşmasının, ülkenin istikbaline yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu söyledi.

AA13 Aralık 2024 Cuma 17:07 - Güncelleme:
YÖK Başkanı Özvar: Hayırseverlerle üniversitelerin buluşması istikbalimize yapılan en büyük yatırımlardandır
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Özvar, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Kampüsü'ndeki İlahiyat Fakültesi Özcan Halaç Eğitim Binası açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkede hemen her ilde üniversiteler açıldığını dile getirdi.

"HAYIRSEVERLERİ TEBRİK EDİYORUM"

Üniversitelerin ülkenin gençlerine hizmet ettiğini anlatan Özvar, şunları kaydetti:

"Anadolu'da her ilde üniversitemiz var. Bu üniversiteler, bölgemizin kalkınmasına hizmet etmektedir. Üniversitemiz, bulunduğu ilin hayırseverleriyle bir araya geldiğinde, üniversitenin kalitesi ve hizmeti artmakta, üniversitelerin vermiş olduğu hizmetten istifade eden insanların sayısı çoğalmaktadır. Hayırsever vatandaşlarla üniversitelerin buluşması, bu ülkenin istikbaline yapılan en büyük yatırımlardan bir tanesidir. Hayırseverleri tebrik ediyorum."

Daha sonra Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ve hayırsever iş insanı Fazlı Saraç konuşma yaptı.

Açılışın ardından eğitim binasını gezen Özvar, öğrencilerle gençlik sohbetlerine de katıldı.

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