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Eğitim

YÖK Başkanı Özvar: Türk dünyası açısından önemli bir örnek olacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin sadece Azerbaycan için değil Türk dünyası açısından da önemli bir örnek üniversite olmaya aday olduğunu belirterek, 'Türkiye olarak Türk dünyasında yükseköğretim alanında işbirliklerini arttıracak bu gibi projelerin sayısını daha da arttırmak en büyük temennimizdir.' dedi.

AA24 Eylül 2024 Salı 11:04 - Güncelleme:
YÖK Başkanı Özvar: Türk dünyası açısından önemli bir örnek olacak
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Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin (TAÜ) faaliyete başlaması münasebetiyle geldiği Bakü'de basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

TAÜ'nün cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in ortak iradeleri doğrultusunda hayata geçen önemli bir proje olduğunu söyleyen Özvar, bu projenin iki ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki işbirliğinin en önemli nişanelerinden biri olduğunu söyledi.

Özvar, TAÜ'nün "iki ülke arasında dostluk ve kardeşliğe dayalı ilişkilerin bilime yansımış en önemli somut adımlarından biri" olduğunu belirterek, TAÜ'nün Türkiye'nin üç büyük güzide üniversitesi olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Hacettepe Üniversitesinin programlarıyla faaliyete başladığını kaydetti.

TAÜ'de ODTÜ'nün programıyla bilgisayar mühendisliği, İTÜ'nün programıyla endüstri mühendisliği, Hacettepe Üniversitesinin programıyla gıda mühendisliği eğitimleri verileceğini bildiren Özvar, "Yaklaşık 90 Azerbaycanlı gencin bu üniversiteye çok yüksek puanlarla kayıt yaptırması ve eğitim öğretim faaliyetlerine katılmış olması fevkalade memnuniyet verici gelişmedir." ifadelerini kullandı.

Özvar, "Bu üniversite modelimizin sadece Azerbaycan için değil Türk dünyası açısından da önemli bir örnek üniversite olmaya aday olduğunu düşünüyoruz. Türkiye olarak Türk dünyasında yükseköğretim alanında işbirliklerini arttıracak bu gibi projelerin sayısını daha da arttırmak en büyük temennimizdir." şeklinde konuştu.

Türk ve İslam dünyasındaki pek çok ülke ile temas halinde olduklarını bildiren Özvar, "Bu ülkelerle yükseköğretim alanındaki işbirliklerimizi daha da ileri taşımak istiyoruz. İnanıyoruz ki dost ve kardeş ülkeler arasında öğretim elemanı, öğrenci hareketliliği, ortak diploma programları toplumları birbirine daha çok yaklaştıracak ve işbirliklerini daha fazla arttıracaktır. Amacımız, yükseköğretim alanında gerek İslam dünyasında gerek Türk dünyasında üniversitelerimizi bir araya getirmek, onların eğitim ve öğretim başta olmak üzere bilim ve teknoloji alanında işbirliklerini artırmaktır. İşbirliklerine dayanan araştırma, geliştirme ve teknoloji faaliyetleri çok daha güçlü oluyor ve her ülkeye buradan bir fayda hasıl oluyor. Aslında yaptığımız bilim ve teknoloji alanında güçlerimizi birleştirmektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in huzurunda 19 Şubat 2024'te Ankara'da Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında "Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin (TAÜ) Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalanmıştı.

Üniversitede eğitim verilen alanlarda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve her iki ülkenin bilimsel araştırma kapasitelerinin bir araya getirilmesi amaçlanıyor.

YÖK tarafından belirlenen köklü Türk üniversitelerinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının yürütüleceği Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, yeni bir yükseköğretim modeli olarak uluslararası öğrencilere hitap edecek.

  • Erol Özvar
  • Türkiye Azerbaycan Üniversitesi

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