YÖK Başkanı Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesini ziyaret etti

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre Özvar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan ve bu sene ilk kez öğrenci kabul eden Türkiye-Azerbaycan Üniversitesini ziyaret etti.

Burada konuşan Özvar, üniversitenin iki ülke arasındaki işbirliğine uygun, dünya standartlarında laboratuvar ve sınıflara sahip olduğunu belirterek, bundan büyük bir memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Öğrencilerin ve hocaların büyük bir heyecanla eğitim-öğretime başladığını aktaran Özvar, öğrencilerin burada yetişerek gelecekte hem Azerbaycan'a hem de tüm Türk dünyasına hizmet edeceğine canıgönülden inandığını belirtti.

Üniversitede, Türkiye'den 3 büyük üniversitenin programlarının hayata geçirildiğini, hazırlık eğitimini tamamlayan öğrencilerin normal programlarına devam edeceğini kaydeden Özvar, "Bu bakımdan, önümüzdeki yıl üniversitemizin öğrenci sayısı artacaktır. Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, ortaya koyduğu perspektif ile her iki ülke arasında üniversite, bilim ve teknoloji sahasında işbirliklerini daha yükseklere çıkartmayı hedef olarak almıştır." ifadelerini kullandı.

Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin gerek yükseköğretim gerekse bilim ve teknoloji alanında hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da güzel bir örnek olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu projenin hayata geçmesinde her iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının ortak iradesi belirleyici, tayin edici olmuştur. Her iki Cumhurbaşkanı'mıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Onların kararlılığı sayesinde böyle güzel bir üniversite kurulmuş oldu. Bu üniversite, bir çatı üniversite modeli olarak Türkiye'nin önde gelen üç araştırma üniversitesinin üç farklı programını hayata geçiriyor."

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev de Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin ve uzun süreli dostluğunun en güzel örneklerinden biri olduğunu ve üniversitenin Türk ailesine hizmet eden bir eğitim kurumu olmayı hedeflediğini bildirdi.

- ÜNİVERSİTE MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANDI



Özvar, daha sonra Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi Mütevelli Heyeti toplantısına katıldı.

Toplantıya, YÖK Başkanı Özvar ve Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev'in yanı sıra YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, İTÜ, ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi rektörleri, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Şimşir ile akademisyenler katıldı.

Toplantıda, ortak projeler geliştirmek ve akademik bağları daha da güçlendirmek için geliştirilebilecek stratejiler üzerinde duruldu.