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Eğitim

YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerimizle sıkça bir araya gelmeyi ve birlikte çalışmayı planlıyoruz

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 'YÖK olarak, üniversitelerimizle sıkça bir araya gelmeyi ve birlikte çalışmayı planlıyoruz.' ifadesini kullandı.

AA22 Ekim 2021 Cuma 20:40 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 20:40
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Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YÖK olarak yükseköğretimde yeni dönemde üniversitelerle daha yakından bir iletişim kurarak, üniversitelerin çeşitli iş birlikleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri toplantılara iştirak etmeye devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda Manisa Celal Bayar Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldığını aktaran Özvar, şunları kaydetti:

"Toplantı vesilesiyle ÜAK Yönetim Kurulunu oluşturan üniversitelerimizin değerli rektörleriyle bir araya gelip, akademimizdeki son durumu ele aldık. ÜAK'a yapılan başvuruların değerlendirilme sürecine yönelik iyileştirme çalışmalarını görüştük. YÖK olarak, üniversitelerimizle sıkça bir araya gelmeyi ve birlikte çalışmayı planlıyoruz. Bu bağlamda üniversitelerimizle daha katılımcı ve yakın iletişim içinde olarak, Türk yükseköğretim hayatına birlikte büyük katkılar sağlayacağımıza inanıyorum."

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