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Eğitim

YÖK Başkanı Özvar'dan açıköğretim açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 'Açıköğretim fakültelerini, gerek çalışan, gerek üniversitede okuma imkanı bulamayan, gerekse beceri ve yetkinliklerini artırmak isteyen vatandaşlarımızın bu açığını kapatmak üzere yeniden tasarlıyoruz.' ifadesini kullandı.

AA8 Şubat 2025 Cumartesi 15:00 - Güncelleme:
YÖK Başkanı Özvar'dan açıköğretim açıklaması
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YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Üniversitesi Aydın Doğan Konferans Salonu'nda düzenlenen "2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı"na katılan Özvar, burada yaptığı konuşmada, açıköğretim fakülteleriyle ilgili önemli değişiklikler yapacaklarını belirtti.

Açıköğretimi, örgün eğitimle yarışan, ona alternatif olacak programların yer aldığı bir fakülte veya üniversite olmaktan çıkaracaklarını anlatan Özvar, şunları kaydetti:

"Açıköğretim fakültelerini, gerek çalışan, gerek üniversitede okuma imkanı bulamayan, gerekse beceri ve yetkinliklerini artırmak isteyen vatandaşlarımızın bu açığını kapatmak üzere yeniden tasarlıyoruz. Açıköğretimin kontenjan ve program yelpazesi artık büyük ölçüde hayat boyu öğrenme çerçevesinde yürüyecek."

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