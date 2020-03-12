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Eğitim

YÖK Başkanı Saraç: Meselenin tatile getirilmesini doğru bulmuyorum

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nda, yabancı öğrencilerin yoğunlukta olduğu üniversite rektörlerinin katılımı ile 'koronavirüs' gündemli toplantısı yapıldı. YÖK Başkanı Saraç, 'Meselenin tatile getirilmesini doğru bulmuyorum. Kararı devletin alması lazım' dedi.

12 Mart 2020 Perşembe 12:12 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 12:42
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında gerçekleşen toplantıya öğrenci sayısı ve yabancı öğrenci sayısı yüksek olan 13 üniversitenin rektörü ile alanında uzman akademisyenler katıldı. Basına kapalı yapılan toplantıda 'koronavirüs' salgınına yönelik üniversitelerde şimdiye kadar alınan ve alınması gereken bütün ek tedbirler görüşüldü. 3 buçuk saat süren toplantının ardından açıklama yapan YÖK Başkanı Saraç, "Meselenin tatile getirilmesini doğru bulmuyorum, kararı devletin alması lazım." dedi.

Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nedir? İşte o soruların cevabı..

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