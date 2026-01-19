İSTANBUL 5°C / 2°C
Eğitim

YÖK duyurdu: Suriye'den Türk üniversiteleri kararı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Suriye'nin kuzey bölgelerindeki Türk üniversitelerinden mezunların diplomalarının Suriye tarafından tanındığını bildirdi.

AA19 Ocak 2026 Pazartesi 17:19 - Güncelleme:
YÖK duyurdu: Suriye'den Türk üniversiteleri kararı
Özvar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye'nin kuzey bölgelerinde faaliyet gösteren Türk üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin diplomalarının Suriye tarafından tanınmasına ilişkin süreç, ilgili kurumlar arasında yürütülen temaslar sonucunda olumlu şekilde tamamlanmıştır." ifadesini kullandı.

Gaziantep Üniversitesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi mezunlarının diplomalarının tanınması ve öğrencilerin akademik durumlarının düzenlenmesi amacıyla Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı bünyesinde uzman bir komisyon kurulmasına karar verilmesinin hakların korunması ve akademik kazanımların güvence altına alınması açısından önem taşıdığını belirten Özvar, karşılıklı anlayış ve işbirliği için Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mervan el-Halabi'ye teşekkür etti.

Özvar, Suriye'de yükseköğretim alanında yapılan çalışmalara katkı sunmaya ve bu alandaki işbirliklerini güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

