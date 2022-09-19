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Eğitim

Yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 19 bin 358'e düştü

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, “Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15'ten 19 bin 358'e düşmüştür” açıklaması yapıldı.

IHA19 Eylül 2022 Pazartesi 17:22 - Güncelleme:
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YÖK tarafından, 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama yapıldı. Sonuçların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) açıklanacağı belirtilen açıklamada, kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'unun dolduğu hatırlatıldı.

Öte yandan YÖK'ün açıklamasında yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı şöyle paylaşıldı:

"Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir. Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15'ten 19 bin 358'e düşmüştür. Yerleşen adaylarımızın tamamını içtenlikle tebrik ediyor, muvaffakiyetler diliyoruz."

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