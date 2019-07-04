YÖK, öğrencisine en fazla harcama yapan üniversiteleri açıkladı

YÖK tarafından hazırlanan "Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019" raporunda Türkiye'deki vakıf üniversitelerine ilişkin detaylı akademik, idari ve mali verilere yer verildi.

Buna göre, vakıf yükseköğretim kurumları arasında öğrenci başına yıllık cari gider yani harcama miktarı en fazla olan üniversiteler sıralamasında ilk sırada 143 bin 256 lirayla İbn Haldun Üniversitesi yer aldı.

Bu üniversiteyi sırasıyla öğrenci başına yıllık 86 bin 396 lira harcama yapan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, 76 bin 350 lira ile Koç Üniversitesi, 62 bin 633 lira ile Sabancı Üniversitesi, 52 bin 295 lira ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi, 32 bin 834 lira ile Bilkent Üniversitesi, 30 bin 407 lira ile Demiroğlu Bilim Üniversitesi, 26 bin 303 lira ile İstinye Üniversitesi, 25 bin 85 lira ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve 23 bin 329 lira ile Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi takip etti.

Öte yandan, 25 üniversitenin öğrenci başına yaptığı harcama, 10 bin liranın altında kaldı.

TAM BURS VEREN ÜNİVERSİTELER

Raporda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu verilerine göre, vakıf üniversitelerinin tam bursluluk oranları da yer aldı.

Buna göre, İbn Haldun Üniversitesi tüm öğrencilerine tam burs sağlayan tek üniversite oldu. Bu üniversiteyi, öğrencilerinin yüzde 20'sine tam burs veren Bilkent Üniversitesi ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi izledi.

Bu üniversitelerin ardından, öğrencilerinin yüzde 19'una tam burs veren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, yüzde 18'ine tam burs veren KTO Karatay Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Lokman Hekim Üniversitesi geldi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, öğrencilerinin yüzde 14'üne tam burs verirken, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğrencilerinin yüzde 13'üne tam burs veren üniversiteler olarak listede yer aldı.

EN FAZLA VAKIF ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL'DA

Raporda vakıf üniversitelerinin illere göre dağılımına da yer verildi.

Buna göre, İstanbul, 48 üniversite ile Türkiye'de en fazla vakıf yükseköğretim kurumunun bulunduğu il oldu.

İstanbul'un ardından 12 vakıf üniversitesi ile Ankara, 4 vakıf üniversitesi ile İzmir geldi. Antalya'da 3, Mersin, Konya ve Gaziantep'te 2'şer, Trabzon, Nevşehir, Kayseri ve Bursa'da da birer olmak üzere Türkiye'de toplam 77 vakıf üniversitesi bulunuyor.

Vakıf üniversitelerinden Fenerbahçe, Ostim Teknik ve Ankara Medipol üniversiteleri eğitim öğretime bu yıl başlayacak.

Geçen yıl kurulan İstanbul Atlas, İzmir Tınaztepe, Semerkand Bilim ve Medeniyet üniversiteleri ile bu yıl kurulan İstanbul Galata Üniversitesi ise eğitim öğretime henüz başlamadı.

ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRENCİ SAYILARI

Öğrenci sayılarına bakıldığında, 35 bin 999 öğrencisi bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye genelindeki vakıf yükseköğretim kurumları arasında en çok öğrenciye sahip üniversite oldu. Bu üniversiteyi, 30 bin 850 öğrencinin öğrenim gördüğü Beykent Üniversitesi ile 30 bin 616 öğrencisi bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi izledi.