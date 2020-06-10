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Eğitim

YÖK tez aşamasındaki lisansüstü öğrencilerine ek süre hakkı tanıdı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, afet ve salgınlarda, tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine bir dönem, sürece göre bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilmesine yönelik yeni düzenleme gerçekleştirildi.

AA10 Haziran 2020 Çarşamba 09:52 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 09:53
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Yükseköğretim Kurulunca Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilecek. Verilen ek süreler, azami süreden sayılmayacak.

Öte yandan, konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki ana sanat ve ana bilim dallarına öğrenci kabulünde 2 Ocak 2021'e kadar ALES puanı aranmayacak.

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