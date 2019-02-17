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YÖK üniversitelerde dijital dönüşüm başlatıyor

Yükseköğretim Kurulunun koordinasyonunda yürütülen ve Türk yükseköğretim tarihinde bir ilki oluşturacak 'Üniversitelerde Dijital Dönüşüm Projesi' yarın Ağrı'da düzenlenecek törenle tanıtılacak.

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Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) koordinasyonunda yürütülen ve Türk yükseköğretim tarihinde bir ilki oluşturacak "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" yarın Ağrı'da düzenlenecek tören ile tanıtılacak.
 
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, "Dijitalleşen YÖK" sloganı ile yürütülecek "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" yükseköğretim tarihinde ilk kez hayata geçirilecek.
 
Proje, insan odaklı bir yaklaşımla Türk yükseköğretiminin dijitalleşmesini sağlayarak Türkiye'nin 2023 hedeflerine uygun, yerel özelliklerini kaybetmeden küresel çapta rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmasını amaçlıyor.
 
Proje kapsamında, ön hazırlık çalışması olarak aralarında Ağrı İbrahim Çeçen, Bayburt, Iğdır, Munzur, Muş Alparslan, Siirt, Şırnak ve Bingöl üniversitelerinin bulunduğu 8 pilot üniversitede, YÖK'ün koordinasyonunda ve Anadolu Üniversitesinin yürütücülüğünde "Dijital Çağda Öğrenme ve Öğretme" dersi çevrimiçi olarak bu üniversitelerin öğretim elemanlarına verildi.
 
Dersler, 3 bin 112 öğretim elemanın katılımıyla 1 Şubat 2019'da tamamlandı. Bu üniversitelerde ayrıca ikinci dönem tüm öğrencilere yönelik 3 kredili "Dijital Okuryazarlık" dersi açılacak.
 
Projenin tanıtım toplantısı, yarın Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla düzenlenecek.
 
Toplantıya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK yetkilileri, proje kapsamındaki üniversitelerin rektörleri, bölgedeki üniversite rektörleri, akademisyenler ve öğrenciler katılacak. Toplantıda YÖK tarafından proje için seçilen 8 pilot üniversite rektörü proje protokolünü imzalayacak.  

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