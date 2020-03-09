09 Mart 2020 Pazartesi 14:39 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 14:39

YÖKDİL 2020 ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav sonucu nasıl öğrenilecek? sorularının yanıtları güncel bir şekilde araştırılmaya başlandı. İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. YÖKDİL 2020 sınavına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

YÖKDİL 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL 2020 sınav sonuçları 26 Mart 2020 tarihinde açıklanacak.

YÖKDİL SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandığı takdirde ÖSYM giriş sayfasından sonuçları öğrenebilirsiniz.

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YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

YÖKDİL HAKKINDA



Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında imzalanan protokol uyarınca, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Sınav, Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla; İlkbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında, Sonbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında olmak üzere yılda iki kez yapılacaktır.