YÖKDİL 2022 ertelendi mi? YÖKDİL sınavı iptal mi?

13 Mart 2022 Pazar 11:00 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 11:00

YÖKDİL sınavı iptal mi? sorusu, sınava kar nedeniyle gidemeyen adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Okullarda eğitime ara verilmesi nedeniyle sınava katılacak olan adaylar sınavın ertelenmesini bekliyordu. ÖSYM tarafından YÖKDİL sınavına ilişkin açıkla yapıldı. Buna göre YÖKDİL sınavı iptal mi? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

YÖKDİL ERTELENDİ Mİ?

YÖKDİL sınavına ilişkin ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YÖKDİL sınavı ertelenmedi, planlandığı gibi 13 Mart'ta yapılıyor.

YÖKDİL SINAVI İPTAL Mİ?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart Pazar günü gerçekleştiriliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edilmesi beklenen YÖKDİL sınavı iptal edilmedi.

Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılmaktadır.

YÖKDİL sınavında adaylara çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulacak ve 180 (yüz seksen) dakika sınav süresi verilir. Sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinden açıklanmaktadır.