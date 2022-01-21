YÖKDİL başvuru ücreti 2022 ne kadar? ÖSYM giriş YÖKDİL başvuru ekranı

21 Ocak 2022 Cuma 13:24 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 13:24

YÖKDİL başvuru ücreti 2022, adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Sınava katılmak isteyen adaylar, ÖSYM giriş YÖKDİL başvuru ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. YÖKDİL başvuruları elektronik ortamda ais.osym.gov.tr üzerinden, ÖSYM tarafından belirlenen başvuru süresi içinde yapılacak. Peki YÖKDİL başvuru ücreti 2022 ne kadar? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? İşte ÖSYM giriş YÖKDİL başvuru ekranı

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; YÖKDİL sınavı artık 81 ilde ve 89 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. YÖKDİL başvuru ücreti ise bu yıl için 185 lira olarak belirlendi.

YÖKDİL başvuru ücreti 185 lira olarak belirlendi. YÖKDİL başvuru ücreti için adayların 185 lira bankaya yatırması gerekiyor.

ÖSYM AİS YÖKDİL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ 2022

YÖKDİL başvuruları elektronik ortamda ais.osym.gov.tr üzerinden, 21.01.2022 tarihinden 31.01.2022 tarihine kadar belirlenen başvuru süresi içinde yapılacak.

YÖKDİL ARTIK 81 İLDE YAPILACAK

41 ilde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) artık 81 ilde uygulanacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "YÖKDİL 81 ilde uygulanacak.

Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz. Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YÖKDİL'i bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.