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YÖKDİL başvuruları başladı! YÖKDİL 2019 başvurusu nasıl yapılır?

YÖKDİL başvuruları başladı. YÖKDİL 2019 başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavı için yabancı dil puanı almak isteyen adayların sıklıkla araştırdığı YÖKDİL sınavında Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında 80 soru cevaplandırılacak. YÖKDİL sınavı başvuruları 13 Eylül itibariyle başladı. Adaylar, YÖKDİL başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ‘https://ais.osym.gov.tr’ adresinden gerçekleştirebilecek. YÖKDİL başvuruları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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YÖKDİL başvuruları başladı. YÖKDİL 2019 başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı güncel olarak araştırılıyor. YÖKDİL sınavına girecek adaylar için ÖSYM başvuru sürecini başlattı. 23 Eylül'e kadar sürecek YÖKDİL başvurularında, sınav ücreti 120 lira olarak belirlendi. Adaylar, YÖKDİL başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ‘https://ais.osym.gov.tr’ adresinden yapılabilecekler. YÖKDİL başvurularına dair merak edilenleri sizler için derledik. 
 
YÖKDİL BAŞVURULARI BAŞLADI! 
2019 güz dönemi YÖKDİL sınavı 3 Kasım Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. 180 dakika yani 3 saat sürecek YÖKDİL sınavı saat 13.15'te sona erecek.
 
YÖKDİL 2019 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
 

YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN 

 
Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda açıklanmıştır:
 
a) Kılavuz ve Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
 
b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi:
 
- Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.
 

 
- Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.
 
* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.
 
Başvuru merkezleri bilgisi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.
 
c) Aday Başvuru Formunun doldurulması: Adaylar bu kılavuzun 2.3. maddesini dikkatlice okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.
 

Kara´dan kaçamadılar

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