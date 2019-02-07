YÖKDİL başvuruları ne zaman sona erecek? (2019 YÖKDİL başvuru nasıl ve nereden yapılır?)

YÖKDİL başvuru için son gün yaklaşıyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavına yönelik araştırmalar, söz konusu sınav için başvuruların başlamasıyla birlikte hız kazandı. Türkiye genelinde 30 ilde yapılacak sınava 30 Ocak-8 Şubat'ta 'yokdil.yok.gov.tr' adresinden başvurulabilecek.





YÖKDİL başvuruları yarın sona erecek! Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na yarın saat 18.00'e kadar başvuru yapılabilecek.



Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvuruları, yarın sona erecek.



Yükseköğretim Kurumları DİL Sınavı internet sitesindeki bilgiye göre, 6. YÖKDİL Sınavı başvuruları yarın saat 18.00'e kadar yapılabilecek. Sınav başvuruları, "yokdil.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden alınacak.



Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.



Sınav başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacaktır. Adaylara sınava girmek istedikleri alanı ve dili, sınav başvurusu esnasında seçecektir.





Sınav başvuru adımlarını tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmeyecektir.



YÖKDİL 2019 İlkbahar Dönemi Sınavı başvuruları başladı. Gözler şimdi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen YÖKDİL'in yapılacağı tarihte.



SINAV O TARİHTE YAPILACAK



Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 6. YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 il ve 35 sınav merkezinde, saat 14.00'te, tek oturum halinde gerçekleştirilecek.



Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.



Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulacak ve 180 (yüz seksen) dakika sınav süresi verilecek.



BAŞVURULAR BAŞLADI



Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvuruları, 30 Ocak-8 Şubat'ta yapılabilecek. Söz konusu sınav için başvurular online olarak "yokdil.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden alınacak.



BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecektir. Sınav başvuru ücreti 100 (yüz) TL’dir.



YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?



30 Ocak tarihinde başlayan başvurular, 8 Şubat saat 18.00'e kadar devam edecek. Adaylar, bu süre çerçevesinde başvuru işlemlerini tamamlamak zorunda.



YÖKDİL NE ZAMAN?



Sınav, 10 Mart 2019 Pazar günü saat 14.00'te tek oturum halinde gerçekleştirilecektir.



Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulacak ve 180 (yüz seksen) dakika sınav süresi verilecektir.



Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır.







YÖKDİL HANGİ ALANLARDA YAPILIYOR?



Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır.



KİMLER KATILABİLİR?



Sınava; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.